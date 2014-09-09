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На Слонимской птицефабрике горел гараж-склад

09 сентября 2014 14:13
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Новости Беларуси. 8 сентября в деревне Розановщина Гродненской области произошел пожар на складе Слонимской птицефабрики.

Огнем уничтожены кровля, перекрытие помещения и 5 тысяч единиц картонной упаковки для яиц.

Для того, чтобы потушить кирпичный одноэтажный гараж площадью 450 кв.м прибыли 7 пожарных расчетов. С огнем спасатели справились в течение получаса.

К счастью, сгорел только один из четырех боксов гаража-склада.

Пострадавших нет. По факту пожара проводится проверка.

Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или от неосторожного курения.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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