На Слонимской птицефабрике горел гараж-склад

Новости Беларуси. 8 сентября в деревне Розановщина Гродненской области произошел пожар на складе Слонимской птицефабрики.

Огнем уничтожены кровля, перекрытие помещения и 5 тысяч единиц картонной упаковки для яиц.

Для того, чтобы потушить кирпичный одноэтажный гараж площадью 450 кв.м прибыли 7 пожарных расчетов. С огнем спасатели справились в течение получаса.

К счастью, сгорел только один из четырех боксов гаража-склада.

Пострадавших нет. По факту пожара проводится проверка.

Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или от неосторожного курения.