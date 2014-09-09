Ночью на автостоянке в Калинковичах сгорели два грузовика

Новости Беларуси. Причину пожара еще предстоит установить. Огнем уничтожены два автомобиля, повреждены два прицепа.



Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

06.09.2014 года в 02 часов 29 минут в ЦОУ Калинковичского РОЧС поступило сообщение о том, что г. Калинковичи по ул. Чехова 15 горит грузовой автомобиль. По прибытии к месту вызова в 02-34 установлено, что на стоянке горят два грузовых автомобилей, VOLVO FH-12, (с Российским номерным знаком, 32 регион), 2007 г.в., и VOLVO FH-12, 2010 г.в. (принадлежат одному ОАО, зарегистрированному на территории Республики Беларусь).

Напомним, несколько дней назад в Несвижским районе прямо в поле сгорел трактор.

До прибытия спасателей механизатор пытался самостоятельно потушить пламя с помощью порошковых огнетушителей. Однако огонь полностью уничтожил сельхозтехнику (смотрите видео).