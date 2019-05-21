На Казинца минчанин стрелял из пневматического пистолета в припаркованное авто

Новости Беларуси. Вечеринка с криминальным финалом. На Казинца 20-летний молодой человек решил развлечься и начал стрелять из пневматического пистолета по припаркованному во дворе авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Вечеринка с криминальным финалом. На Казинца 20-летний молодой человек решил развлечься и начал стрелять из пневматического пистолета по припаркованному во дворе авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
У машины повреждены двери и стекла. Хозяин обратился в милицию и хулигана быстро задержали. Мотивы поступка сейчас выясняют правоохранители. Очевидно, виной всему – алкоголь.