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В Гродно мужчина с пистолетом угрожал трём студенткам

14 сентября 2020 11:06
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Новости Беларуси. Вечером 12 сентября в Гродно мужчина угрожал трём студенткам пистолетом.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в субботу девушки гуляли по улице Доватора. В определённый момент к ним подошёл незнакомец, продемонстрировал пистолет и потребовал покинуть «это место». Мужчина добавил, что в противном случае он применит насилие.

Чтобы показать серьёзность своих намерений, гражданин выстрелил из пневматического оружия в воздух, а также заставил одну из потерпевших встать на колени.

Как только появилась возможность, девушки ушли в соседний двор, а затем обратились в милицию. Утром 13 сентября подозреваемый был задержан. При себе у гражданина находился пневматический пистолет.

В разговоре с правоохранителями мужчина пояснил, что днём ранее был пьян, поэтому так обошёлся со студентками. Возбуждено уголовное дело по статье «особо злостное хулиганство».

Летом 2020 года в Минске нетрезвые подростки стреляли по окнам. Был причинён ущерб жильцам четырёх квартир – подробнее здесь.

# Хулиганство # происшествия

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