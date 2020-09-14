В Гродно мужчина с пистолетом угрожал трём студенткам

Новости Беларуси. Вечером 12 сентября в Гродно мужчина угрожал трём студенткам пистолетом.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в субботу девушки гуляли по улице Доватора. В определённый момент к ним подошёл незнакомец, продемонстрировал пистолет и потребовал покинуть «это место». Мужчина добавил, что в противном случае он применит насилие.

Чтобы показать серьёзность своих намерений, гражданин выстрелил из пневматического оружия в воздух, а также заставил одну из потерпевших встать на колени.

Как только появилась возможность, девушки ушли в соседний двор, а затем обратились в милицию. Утром 13 сентября подозреваемый был задержан. При себе у гражданина находился пневматический пистолет.

В разговоре с правоохранителями мужчина пояснил, что днём ранее был пьян, поэтому так обошёлся со студентками. Возбуждено уголовное дело по статье «особо злостное хулиганство».