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Под Минском Citroen наехал на женщину, которая лежала на дороге

14 сентября 2020 14:07
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Новости Беларуси. 12 сентября около шести утра в Минском районе иномарка наехала на женщину.

Как сообщает МВД Беларуси, Citroen C5 под управлением 39-летнего минчанина двигался по дороге Сухорукие – кладбище «Колодищи». В какой-то момент произошёл наезд на 61-летнюю минчанку, которая лежала на проезжей части.

Женщина получила серьёзные травмы и была доставлена в больницу. Спасти жизнь пациентки не удалось.

На прошлой неделе случилось похожее ДТП. Volkswagen сбил пешехода, который шёл по проезжей части – подробности здесь.

# Авария в Минской области # происшествия

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