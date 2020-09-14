Под Минском Citroen наехал на женщину, которая лежала на дороге

Новости Беларуси. 12 сентября около шести утра в Минском районе иномарка наехала на женщину.

Как сообщает МВД Беларуси, Citroen C5 под управлением 39-летнего минчанина двигался по дороге Сухорукие – кладбище «Колодищи». В какой-то момент произошёл наезд на 61-летнюю минчанку, которая лежала на проезжей части.

Женщина получила серьёзные травмы и была доставлена в больницу. Спасти жизнь пациентки не удалось.