«Упал с велосипеда, нога в спицах застряла». В Гомеле помогли 8-летнему ребёнку

Новости Беларуси. Гомельские спасатели оказали помощь ребенку, у которого нога застряла в колесе велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О произошедшем в службу спасения сообщили очевидцы.
Новости Беларуси. Гомельские спасатели оказали помощь ребенку, у которого нога застряла в колесе велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О произошедшем в службу спасения сообщили очевидцы.
– Алло, добрый день. Молодой человек, у нас тут срочно. Ребенок упал с велосипеда, нога, видимо, сломана, в спицах застряла, ребенок плачет. Если можно, побыстрее, потому что на проезжей части.
Инцидент произошел 13 сентября. Ребенок упал, катаясь на велосипеде. Нога мальчика оказалась зажата в колесе между спицами. Прибывшие сотрудники МЧС деблокировали и освободили ногу ребенка. С предварительным диагнозом «перелом» его госпитализировали.