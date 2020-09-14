«Упал с велосипеда, нога в спицах застряла». В Гомеле помогли 8-летнему ребёнку

Новости Беларуси. Гомельские спасатели оказали помощь ребенку, у которого нога застряла в колесе велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О произошедшем в службу спасения сообщили очевидцы.

– Алло, добрый день. Молодой человек, у нас тут срочно. Ребенок упал с велосипеда, нога, видимо, сломана, в спицах застряла, ребенок плачет. Если можно, побыстрее, потому что на проезжей части.