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«Упал с велосипеда, нога в спицах застряла». В Гомеле помогли 8-летнему ребёнку

14 сентября 2020 12:52
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Новости Беларуси. Гомельские спасатели оказали помощь ребенку, у которого нога застряла в колесе велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О произошедшем в службу спасения сообщили очевидцы.

«Упал с велосипеда, нога в спицах застряла». В Гомеле помогли 8-летнему ребёнку-1

Алло, добрый день. Молодой человек, у нас тут срочно. Ребенок упал с велосипеда, нога, видимо, сломана, в спицах застряла, ребенок плачет. Если можно, побыстрее, потому что на проезжей части.

«Упал с велосипеда, нога в спицах застряла». В Гомеле помогли 8-летнему ребёнку-4

Инцидент произошел 13 сентября. Ребенок упал, катаясь на велосипеде. Нога мальчика оказалась зажата в колесе между спицами. Прибывшие сотрудники МЧС деблокировали и освободили ногу ребенка. С предварительным диагнозом «перелом» его госпитализировали.

# Дети # происшествия # Фотофакт

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