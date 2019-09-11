В Мозыре нога девушки застряла в решётке ливневой канализации

Новости Беларуси. 10 сентября около четырёх часов дня в Мозыре у девушки застряла нога в решётке ливневой канализации.

Фото: Гомельское ОУМЧС

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что 27-летняя девушка переходила улицу и случайно наступила на решётку. Нога девушки проскользнула между прутьями и застряла.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Подразделения МЧС с использованием ручного гидравлического инструмента «Holmatro» освободили ногу пострадавшей. Медпомощь девушке не понадобилась.

Фото: Гомельское ОУМЧС