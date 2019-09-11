В Мозыре нога девушки застряла в решётке ливневой канализации

Новости Беларуси. 10 сентября около четырёх часов дня в Мозыре у девушки застряла нога в решётке ливневой канализации.
Новости Беларуси. 10 сентября около четырёх часов дня в Мозыре у девушки застряла нога в решётке ливневой канализации.
Фото: Гомельское ОУМЧС
По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что 27-летняя девушка переходила улицу и случайно наступила на решётку. Нога девушки проскользнула между прутьями и застряла.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Подразделения МЧС с использованием ручного гидравлического инструмента «Holmatro» освободили ногу пострадавшей. Медпомощь девушке не понадобилась.
Фото: Гомельское ОУМЧС
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