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В Мозыре нога девушки застряла в решётке ливневой канализации

11 сентября 2019 17:50
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Новости Беларуси. 10 сентября около четырёх часов дня в Мозыре у девушки застряла нога в решётке ливневой канализации.

В Мозыре нога девушки застряла в решётке ливневой канализации-1

Фото: Гомельское ОУМЧС

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что 27-летняя девушка переходила улицу и случайно наступила на решётку. Нога девушки проскользнула между прутьями и застряла.

В Мозыре нога девушки застряла в решётке ливневой канализации-4

Фото: Гомельское ОУМЧС

Подразделения МЧС с использованием ручного гидравлического инструмента «Holmatro» освободили ногу пострадавшей. Медпомощь девушке не понадобилась.

В Мозыре нога девушки застряла в решётке ливневой канализации-7

Фото: Гомельское ОУМЧС

Месяцем ранее в Бешенковичах легковушка сорвалась с домкрата и упала на человека.

Мужчину доставали из-под машины спасатели и очевидцы – подробности здесь.

# Спасение # происшествия

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