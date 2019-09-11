В Ивановском районе из двух церквей были похищены иконы

Новости Беларуси. В Ивановском районе примерно за два часа в милицию дважды обратились по факту хищений икон.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, первым к правоохранителям обратился настоятель церкви «Святой Параскевы Сербской», расположенной в деревни Лядовичи. По словам священнослужителя, в промежутке между 14:00 8 сентября и 13:00 10 сентября произошло хищение из храма.

Сотрудники уголовного розыска прибыли к месту инцидента и выяснили, что с целью проникновения внутрь церкви злоумышленник отжал створки стеклопакета. Далее фигурант забрал деньги из ящика для пожертвований и икону.

Двумя часами позже помощь милиционеров потребовалась настоятелю храма «Воздвижения Креста Господня» агрогородка Бродница. Мужчина сказал, что в промежутке между 12:00 9 сентября и 15:00 10 сентября кто-то похитил из церкви 8 икон.

Правоохранители установили, что преступник проник в здание, сорвав навесной замок с двери запасного входа.

По первому факту хищения проводится проверка, по второму – возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Если вам что-либо известно об обстоятельствах преступления или о причастных к правонарушению людям, сообщите об этом по телефонам: 8016 522 50 40 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Летом 2019 года в Минске из церкви были похищены более 150 ювелирных изделий.