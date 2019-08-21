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В Бешенковичах легковушка сорвалась с домкрата и придавила мужчину

21 августа 2019 06:51
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Новости Беларуси. 20 августа около половины первого дня в горпосёлке Бешенковичи на территории частного предприятия мужчину придавило автомобилем.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели вместе с очевидцами вручную подняли машину и освободили пострадавшего.

В Бешенковичах легковушка сорвалась с домкрата и придавила мужчину-1

Фото: Витебское ОУМЧС

Спасённый был передан медикам, которые госпитализировали его с диагнозом «закрытый перелом левой ключицы».

Позже выяснилось, что 55-летний мужчина ремонтировал автомобиль, подняв его домкратом. Легковушка не была закреплена стойкой, сорвалась с домкрата и прижала гражданина к земле.

Месяцем ранее в Минске едва не утонул мужчина.

Он запутался в илистом дне реки – здесь подробности.

# Спасение # происшествия

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