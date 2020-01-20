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МИД оказывает содействие белорусам, пострадавшим в ДТП в Австрии

20 января 2020 10:23
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Новости Беларуси. Министерство иностранных дел Беларуси оказывает необходимое содействие нашим соотечественникам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД оказывает содействие белорусам, пострадавшим в ДТП в Австрии-1

ДТП произошло в минувшие выходные в небольшом населенном пункте Гайлитц. Один человек погиб, еще двое пострадали.

73-летний гражданин Италии не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на наших соотечественников, которые шли из магазина к своим фурам. Известно, что они работали на одну из литовских транспортных компаний. По некоторым данным, погиб 30-летний житель Пинска.

МИД оказывает содействие белорусам, пострадавшим в ДТП в Австрии-4

# Авария # происшествия # Фотофакт

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