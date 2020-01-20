МИД оказывает содействие белорусам, пострадавшим в ДТП в Австрии

Новости Беларуси. Министерство иностранных дел Беларуси оказывает необходимое содействие нашим соотечественникам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло в минувшие выходные в небольшом населенном пункте Гайлитц. Один человек погиб, еще двое пострадали.

73-летний гражданин Италии не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на наших соотечественников, которые шли из магазина к своим фурам. Известно, что они работали на одну из литовских транспортных компаний. По некоторым данным, погиб 30-летний житель Пинска.