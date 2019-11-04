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Диспетчер похищал у предприятия топливо, продавал его и спускал деньги в букмекерской конторе

04 ноября 2019 14:00
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Новости Беларуси. В Речице диспетчер продавал похищенное у предприятия топливо, а деньги проигрывал в букмекерской конторе.  

По информации сотрудника ОИОС УВД Гомельского облисполкома Артема Дубровского, на 30-летнего диспетчера автотранспортного участка пали подозрения в махинациях по хищению дизельного топлива на предприятии.  

С мая по август мужчина украл более 14 тонн топлива на общую сумму в 25 тысяч рублей.  

В ведении диспетчера находились электронные топливные карты, среди которых были резервные. Именно при помощи них и было совершено хищение.  

Подозреваемый передавал сторожу предприятия чип. С ним он ехал на АЗС и сливал топливо. За одно посещение заправки можно было похитить около 200 литров дизеля. Затем его продавали индивидуальным предпринимателям в сфере пассажирских и грузовых перевозок.  

Деньги от реализации топлива доставались диспетчеру. Сторож помогал безвозмездно, надеясь, что при назначении на другую должность получит протекцию.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».  

Установлено, что на преступление мужчина решился из-за игромании – он делал ставки в букмекерских контрах, но проиграл и залез в долги, рассчитаться с которыми он планировал после продажи топлива. Однако полученные деньги мужчина тоже проиграл.  

В РОВД отметили, что подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется на работе и в семье, занимается спортом.  

Ранее в Минске двое мужчин украли у случайного знакомого имущества почти на 40 тыс. рублей (читать далее). 

# Кража # происшествия # Артем Дубровский

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