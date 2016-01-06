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В Москве, спасая собаку из-под колес электрички, погиб спецназовец

06 января 2016 07:39
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Новости России. Ценой собственной жизни 31-летний Константин Волков спас собаку.

Офицер отряда быстрого реагирования увидел, как на пути перед приближающимся составом упал пес. Мужчина, не раздумывая, бросился на помощь. Он вытолкнул собаку на платформу, но не успел выбраться сам.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

У Константина остались жена и маленький ребенок.

Собака не пострадала, с платформы ее забрали сослуживцы погибшего.

Коллеги Константина Волкова намерены ходатайствовать о присвоении ему посмертной награды.

«Он выполнил профессиональный долг», – не сомневаются очевидцы произошедшего.

Профессиональный долг ценой собственной жизни: истории людей, которые погибли ради нашей безопасности. Подробности здесь

# происшествия # Несчастный случай # Константин Волков

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