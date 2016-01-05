В Китае в результате поджога сгорел пассажирский автобус: 14 человек погибли, 32 пострадали

Новости Китая. В северной провинции Китая Нинся выгорел дотла пассажирский автобус: погибли 14 его пассажиров, 32 человека серьезно пострадали, многие из них балансируют на грани жизни и смерти.

Трагедия стала результатом поджога: фотографии подозреваемого с призывом помочь полиции его изловить демонстрируются всеми общенациональными телеканалами.

Подобные прискорбные инциденты – довольно частое явление в Китае. Из-за этого власти обвиняют владельцев пассажирского транспорта в пренебрежении нормами безопасности и в плохом уходе за автобусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.