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В Брестской области двое малышей и трое взрослых отравились угарным газом

06 января 2016 06:50
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Новости Беларуси. В шаге от трагедии. В Столинском районе двое малышей и трое взрослых отравились угарным газом. Об этом сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Младшему ребенку всего годик. Второй мальчик 2013 года рождения. Их жизни ничего не угрожает. Также госпитализированы хозяйка дома 1971 года рождения, ее сын 1993 года рождения и дочь 1990 года рождения.

Предполагаемая причина ЧП - преждевременное закрытие заслонки дымового канала печи.

Сотрудники МЧС напоминают, что сейчас необходимо быть предельно внимательными с эксплуатацией печей. Не следует допускать их перекала. При сильных морозах лучше топить дважды в сутки. Также горячую золу из печей нужно высыпать подальше от дома, предварительно затушив ее водой, песком или снегом.

# происшествия # Несчастный случай

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