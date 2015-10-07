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В Москве экстренно госпитализировали Эльдара Рязанова

07 октября 2015 08:44
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Новости России. 87-летний режиссер Эльдар Рязанов был госпитализирован утром в среду. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Как сообщает РСН, режиссер находится в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова.

У Эльдара Александровича диагностирована тяжелая левосторонняя пневмония.

Эльдар Рязанов – российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург, продюсер. Автор фильмов «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман». 

# происшествия # Звезды # Эльдар Рязанов

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