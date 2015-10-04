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13-летняя школьница, пропавшая в четверг по дороге в костел, нашлась

04 октября 2015 12:06
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Новости Беларуси. 13-летняя школьница, пропавшая в минувший четверг, найдена. С ней все в порядке, в медицинской помощи девочка не нуждается. 

Напомним, Анна ушла из дома на занятия в костел по улице Лобанка и не вернулась.

Как сообщили волонтеры, девочка сообщила о своем местонахождении родителям.

Поисково-спасательный отряд «Ангел»:
На место незамедлительно выехали родители, сотрудники милиции и поисковики отряда «Ангел». С девочкой всё хорошо. Она жива и здорова. Сотрудники милиции выясняют причины произошедшего. Благодарим всех неравнодушных людей и поисковую группу за оказанную помощь в информационной поддержке, расклейке ориентировок и активное участие в поисках. Благодарим также всех сотрудников МЧС (коллег отца Анны), которые не оставили своего товарища и коллегу в сложившейся ситуации, которые поддерживали родных и принимали активное участие в поисках с первой минуты пропажи ребенка. Благодарим за отличную координацию сотрудников МВД, высокий уровень и профессионализм их деятельности. Родители Анны также выражают слова благодарности всем участникам поисков. 

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# происшествия # Пропавшие люди # Анна Лашкина

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