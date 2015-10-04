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29-летний житель Лиды продал пенсионерке сувенирные доллары под видом настоящих

04 октября 2015 17:19
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Новости Беларуси. О том, что купюры ненастоящие, женщина поняла не сразу: у бабушки проблемы со зрением.

Преступление раскрыли по горячим следам.

Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:
На крючок афериста попалась пенсионерка из Вороновского района. Женщина хотела купить валюту, но, вместо того, чтобы съездить в райцентр в обменник, воспользовалась услугами знакомого из Лиды, в это время гостившего в родительском доме в ее деревне. Нигде неработающий молодой человек 1986-го года рождения сообщил, что готов продать триста долларов США, выставив свой собственный курс в шестнадцать тысяч белорусских рублей за единицу.

В какой-то момент женщина засомневалась, настоящие ли деньги, и обратилась в милицию. 

В ходе обыска у молодого человека нашли и изъяли еще 97 ненастоящих долларов.

# происшествия # Мошенничество # Игорь Белозеров

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