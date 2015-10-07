Минчанин обманул на 85 млн рублей желающих нелегально получить водительские права

Новости Беларуси. На желании граждан нелегально получить водительские права минчанин «заработал» около 85 миллионов белорусских рублей.

Александра Попова, пресс-офицер Советского РУВД:

Мужчина, ссылаясь на связи в различных организациях, предлагал всем желающим свои посреднические услуги. Он утверждал, что за определенную сумму сможет организовать получение водительского удостоверения без сдачи предусмотренных экзаменов. Таким образом, в «прейскурант» мошенника входили следующие «услуги»: оформление водительского удостоверения категорий «А» и «В», досрочный возврат водительского удостоверения и талона к нему лицам, лишенным права управления транспортным средством (до истечения срока лишения), оформление фиктивных свидетельств об окончании обучения в автошколе.

Все деньги, которыми мошенник незаконно завладел, он тратил в игорных заведениях.

Павел Мороз, начальник отдела уголовного розыска Советского РУВД г. Минска:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что за период с июля по сентябрь 2015 года к злоумышленнику обратилось 10 человек. Однако ни один из них так и не получил желаемого, ведь никакой возможности осуществить обещанное у мужчины не было. Ему просто верили на слово. Оплата «услуг» предусматривала внесение обязательной предоплаты. Таким образом злоумышленник сумел завладеть денежными средствами в размере около 85 миллионов белорусских рублей.