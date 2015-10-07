Прямой эфир

Минчанин обманул на 85 млн рублей желающих нелегально получить водительские права

07 октября 2015 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На желании граждан нелегально получить водительские права минчанин «заработал» около 85 миллионов белорусских рублей.

Александра Попова, пресс-офицер Советского РУВД:
Мужчина, ссылаясь на связи в различных организациях, предлагал всем желающим свои посреднические услуги. Он утверждал, что за определенную сумму сможет организовать получение водительского удостоверения без сдачи предусмотренных экзаменов. Таким образом, в «прейскурант» мошенника входили следующие «услуги»: оформление водительского удостоверения категорий «А» и «В», досрочный возврат водительского удостоверения и талона к нему лицам, лишенным права управления транспортным средством (до истечения срока лишения), оформление фиктивных свидетельств об окончании обучения в автошколе.

Все деньги, которыми мошенник незаконно завладел, он тратил в игорных заведениях. 

Павел Мороз, начальник отдела уголовного розыска Советского РУВД г. Минска:
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что за период с июля по сентябрь 2015 года к злоумышленнику обратилось 10 человек. Однако ни один из них так и не получил желаемого, ведь никакой возможности осуществить обещанное у мужчины не было. Ему просто верили на слово. Оплата «услуг» предусматривала внесение обязательной предоплаты. Таким образом злоумышленник сумел завладеть денежными средствами в размере около 85 миллионов белорусских рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 УК Республики Беларусь – «мошенничество». 

# происшествия # Мошенничество # Александра Попова # Павел Мороз

Другие новости рубрики

Все новости
29-летний житель Лиды продал пенсионерке сувенирные доллары под видом настоящих
04 октября 2015 17:19

29-летний житель Лиды продал пенсионерке сувенирные доллары под видом настоящих

13-летняя школьница, пропавшая в четверг по дороге в костел, нашлась
04 октября 2015 12:06

13-летняя школьница, пропавшая в четверг по дороге в костел, нашлась

В Минске пропал подросток: 13-летняя девочка отправилась в костел и домой не вернулась
03 октября 2015 12:05

В Минске пропал подросток: 13-летняя девочка отправилась в костел и домой не вернулась