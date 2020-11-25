Прямой эфир

В Молодечно задержаны мужчины, перекрывавшие движение транспорта. Возбуждено уголовное дело

25 ноября 2020 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Молодечно возбуждено уголовное дело в отношении молодых людей, которые блокировали движение транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечно задержаны мужчины, перекрывавшие движение транспорта. Возбуждено уголовное дело-1

Утром 21 ноября в районном центре протестующие перекрыли дорогу, выйдя на проезжую часть с растяжкой. Трафик был заблокирован во всех полосах. Водители сообщили о выходке в милицию, однако к моменту приезда правоохранителей нарушители скрылись. На следующий день двоих мужчин установили сотрудники Молодечненского РОВД. Один из них пояснил, что об уличной акции узнал из чата в Telegram-канале.

В Молодечно задержаны мужчины, перекрывавшие движение транспорта. Возбуждено уголовное дело-4

За что были задержаны?
За растяжку плаката на пересечении улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого. В Telegram-канале предложили, написали, я согласился. Там была группа людей непосредственно с пакетом, в котором находилась растяжка. Спустя пару минут на зеленый сигнал светофора мы пошли растягивать этот плакат. Постояв две минуты, мы разошлись.
Как можете оценить свои действия вчерашние по поводу выхода на улицу?
– Глупость и самодурство.

Сейчас оперативники проверяют фигурантов на причастность к иным преступлениям и устанавливают личности остальных подозреваемых.

Читайте также:

Участник акции протеста, увидев милицию, прыгнул в Свислочь. Мужчину спасли

Задержана администратор деструктивных Telegram-каналов. Ею оказалась 33-летняя минчанка

Житель Слуцка после участия в протестных акциях в Минске возвращался домой на угнанных авто

# Акции протеста # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Лиде спасён мужчина. Он спал на тлевшем диване
25 ноября 2020 06:26

На пожаре в Лиде спасён мужчина. Он спал на тлевшем диване

Горела квартира в многоэтажке на улице Шугаева, два человека госпитализированы
24 ноября 2020 14:47

Горела квартира в многоэтажке на улице Шугаева, два человека госпитализированы

Под Минском Volkswagen насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
24 ноября 2020 14:46

Под Минском Volkswagen насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину