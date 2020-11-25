В Молодечно задержаны мужчины, перекрывавшие движение транспорта. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Молодечно возбуждено уголовное дело в отношении молодых людей, которые блокировали движение транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 21 ноября в районном центре протестующие перекрыли дорогу, выйдя на проезжую часть с растяжкой. Трафик был заблокирован во всех полосах. Водители сообщили о выходке в милицию, однако к моменту приезда правоохранителей нарушители скрылись. На следующий день двоих мужчин установили сотрудники Молодечненского РОВД. Один из них пояснил, что об уличной акции узнал из чата в Telegram-канале.

– За что были задержаны?

– За растяжку плаката на пересечении улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого. В Telegram-канале предложили, написали, я согласился. Там была группа людей непосредственно с пакетом, в котором находилась растяжка. Спустя пару минут на зеленый сигнал светофора мы пошли растягивать этот плакат. Постояв две минуты, мы разошлись.

– Как можете оценить свои действия вчерашние по поводу выхода на улицу?

– Глупость и самодурство.

Сейчас оперативники проверяют фигурантов на причастность к иным преступлениям и устанавливают личности остальных подозреваемых.

Читайте также:

Участник акции протеста, увидев милицию, прыгнул в Свислочь. Мужчину спасли

Задержана администратор деструктивных Telegram-каналов. Ею оказалась 33-летняя минчанка

Житель Слуцка после участия в протестных акциях в Минске возвращался домой на угнанных авто