Прямой эфир

В Подмосковье обнаружены тела двух строителей-белорусов

14 февраля 2018 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Организовано проведение доследственной проверки.  

По информации СК РФ, в Подмосковье погибли два белорусских строителя. 12 февраля правоохранителям Щелковского района поступило сообщение об обнаружении тел двух граждан Беларуси на территории домовладения.  

По предварительной информации, владелец дома нанял двух рабочих, чтобы выполнить отделочные работы. По приезду владельца в дом дверь была закрыта изнутри. Сотрудники МЧС выломали дверь и в доме были обнаружены два тела.  

Было установлено, что на месте нет следов борьбы, драки, волочения, все вещи и ценности в порядке. Недалеко от тел была обнаружена пятилитровая бутылка из-под автомобильной незамерзающей жидкости, а в кастрюле на плите оказалась жидкость, которая по цвету и консистенции похожа на ту, что находилась в бутылке.  

По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления неустановленным веществом. Назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  

В конце января стало известно, что в хостеле Санкт-Петербурга обнаружено тело белоруса.  

Он погиб при загадочных обстоятельствах – здесь подробнее.  

# происшествия # Гибель рабочего

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за аварии на контактной линии в Могилёве остановилось движение троллейбусов
14 февраля 2018 09:35

Из-за аварии на контактной линии в Могилёве остановилось движение троллейбусов

Криминальный талант. Мошенницам из интернет-магазина «Маргаритка» грозит 10 лет тюрьмы
14 февраля 2018 08:46

Криминальный талант. Мошенницам из интернет-магазина «Маргаритка» грозит 10 лет тюрьмы

В Полоцком районе маршрутка при обгоне протаранила кроссовер и «Волгу»
13 февраля 2018 18:17

В Полоцком районе маршрутка при обгоне протаранила кроссовер и «Волгу»