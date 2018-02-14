В Подмосковье обнаружены тела двух строителей-белорусов

Новости России. Организовано проведение доследственной проверки.

По информации СК РФ, в Подмосковье погибли два белорусских строителя. 12 февраля правоохранителям Щелковского района поступило сообщение об обнаружении тел двух граждан Беларуси на территории домовладения.

По предварительной информации, владелец дома нанял двух рабочих, чтобы выполнить отделочные работы. По приезду владельца в дом дверь была закрыта изнутри. Сотрудники МЧС выломали дверь и в доме были обнаружены два тела.

Было установлено, что на месте нет следов борьбы, драки, волочения, все вещи и ценности в порядке. Недалеко от тел была обнаружена пятилитровая бутылка из-под автомобильной незамерзающей жидкости, а в кастрюле на плите оказалась жидкость, которая по цвету и консистенции похожа на ту, что находилась в бутылке.

По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления неустановленным веществом. Назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце января стало известно, что в хостеле Санкт-Петербурга обнаружено тело белоруса.