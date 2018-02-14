Министр обороны о трагедии в Печах: «Этого солдата потеряли на 7 дней»

Новости Беларуси. 48 уголовных дел возбуждено по результатам проверки в 16 воинских частях на наличие неуставных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков.

Поводом для изучения ситуации в армии стала гибель рядового Александра Коржича в 72 учебном центре в Печах. Помимо этого, сотрудники Министерства внутренних дел провели опрос 18 тысяч бывших военнослужащих и их родственников. Возбуждено одно уголовное дело.