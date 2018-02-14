Министр обороны о трагедии в Печах: «Этого солдата потеряли на 7 дней»
Новости Беларуси. 48 уголовных дел возбуждено по результатам проверки в 16 воинских частях на наличие неуставных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков.
Поводом для изучения ситуации в армии стала гибель рядового Александра Коржича в 72 учебном центре в Печах. Помимо этого, сотрудники Министерства внутренних дел провели опрос 18 тысяч бывших военнослужащих и их родственников. Возбуждено одно уголовное дело.
Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Для меня, как для министра обороны, самое неприятное из того, что было – что этого солдата потеряли на семь дней. Те люди и те структуры, которые должны были учитывать это, они его просто-напросто потеряли. Поэтому я как министр обороны и по моей просьбе глава государства ряд должностных лиц без сожаления просто-напросто отстранили от должностей и уволили из Вооруженных Сил.
Напомним, 3 октября в Печах нашли тело 21-летнего солдата Александра Коржича. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основной версией случившегося они считают суицид. Но через несколько дней после этого заявления Следственный комитет задержал 10 военнослужащих, еще 5 человек проходили по делу в статусе подозреваемых. Фигурантов громкого дела обвиняют в неуставных отношениях, превышении служебных полномочий и мошенничестве.
Гибель солдата в Печах. Что известно о трагедии.