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В Молодечно сгорела машина, а в Пуховичах от пожара семью спас извещатель

14 мая 2018 14:27
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Новости Беларуси.В Молодечно горел автомобиль. Машина на момент происшествия находилась в гараже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно сгорела машина, а в Пуховичах от пожара семью спас извещатель-1

Огонь повредил стены и перекрытия, автомобиль уничтожен полностью. Еще одно возгорание ликвидировали в Пуховичском районе.

В Молодечно сгорела машина, а в Пуховичах от пожара семью спас извещатель-4

В деревне Криница в огненном плену оказалась дом, в котором находились хозяйка, ее внучка и четверо малышей. И только пожарный извещатель помог избежать беды – к счастью, никто не пострадал.

# Пожар # происшествия

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