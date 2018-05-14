В Молодечно сгорела машина, а в Пуховичах от пожара семью спас извещатель

Новости Беларуси.В Молодечно горел автомобиль. Машина на момент происшествия находилась в гараже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Огонь повредил стены и перекрытия, автомобиль уничтожен полностью. Еще одно возгорание ликвидировали в Пуховичском районе.

В деревне Криница в огненном плену оказалась дом, в котором находились хозяйка, ее внучка и четверо малышей. И только пожарный извещатель помог избежать беды – к счастью, никто не пострадал.