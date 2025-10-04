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Самые яркие воспоминания минчан о школе – опрос

04 октября 2025 15:11
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В канун Дня учителя корреспондент СТВ Вероника Макаревич окунула минчан в воспоминания о школе. Опрос. 

Самые яркие воспоминания минчан о школе – опрос-2

– У вас был любимый учитель в школе? 
– Любимых у меня нет.

Самые яркие воспоминания минчан о школе – опрос-4

– Я когда был в младших классах, у нас была классная учительница. Ее звали Анна Александровна, даже сейчас помню, спустя столько лет. 
– Первая любовь? 
– Нет.

Самые яркие воспоминания минчан о школе – опрос-6

– Учитель английского, он привил мне любовь к языку, и поэтому я сейчас учусь в инязе.

Далее смотрите в видео.

# школа # Опрос

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