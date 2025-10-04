Самые яркие воспоминания минчан о школе – опрос

В канун Дня учителя корреспондент СТВ Вероника Макаревич окунула минчан в воспоминания о школе. Опрос.

– У вас был любимый учитель в школе?

– Любимых у меня нет.

– Я когда был в младших классах, у нас была классная учительница. Ее звали Анна Александровна, даже сейчас помню, спустя столько лет.

– Первая любовь?

– Нет.