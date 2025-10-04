Самые яркие воспоминания минчан о школе – опрос

В канун Дня учителя корреспондент СТВ Вероника Макаревич окунула минчан в воспоминания о школе. Опрос.
В канун Дня учителя корреспондент СТВ Вероника Макаревич окунула минчан в воспоминания о школе. Опрос.
– У вас был любимый учитель в школе?
– Любимых у меня нет.
– Я когда был в младших классах, у нас была классная учительница. Ее звали Анна Александровна, даже сейчас помню, спустя столько лет.
– Первая любовь?
– Нет.
– Учитель английского, он привил мне любовь к языку, и поэтому я сейчас учусь в инязе.
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