В Молодечненском районе мужчина с косой напал на спящего человека

Новости Беларуси. В Молодечненском районе задержан 56-летний житель деревни Яковичи, который несколько раз ударил местного жителя косой.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, в милицию обратилась супруга пострадавшего. К месту происшествия немедленно выехали СОГ и медики. Потерпевший был доставлен в медучреждение.

Выяснилось, что инцидент случился примерно в 23:40. Заявительница и её 57-летний супруг спали в разных комнатах. Дверь в дом была не заперта, поскольку ожидалось возвращение сына.

Подозреваемый без труда проник в дом, зашёл в комнату к мужчине и не менее пяти раз ударил его полотном косы. Потерпевший получил колото-резаные раны грудной клетки, живота, шеи и рук. На крик прибежала жена пострадавшего, которая ударила нападавшего табуреткой, а затем вызвала милицию.

Во время задержания фигурант был пьян. Объяснить мотивы своих действий задержанный не смог. По оперативным данным, подозреваемый не работает, ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Подозреваемый заключён под стражу. В действиях мужчины есть признаки преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

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