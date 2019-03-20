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В Молодечненском районе мужчина с косой напал на спящего человека

20 марта 2019 07:41
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Новости Беларуси. В Молодечненском районе задержан 56-летний житель деревни Яковичи, который несколько раз ударил местного жителя косой.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, в милицию обратилась супруга пострадавшего. К месту происшествия немедленно выехали СОГ и медики. Потерпевший был доставлен в медучреждение.  

Выяснилось, что инцидент случился примерно в 23:40. Заявительница и её 57-летний супруг спали в разных комнатах. Дверь в дом была не заперта, поскольку ожидалось возвращение сына.  

Подозреваемый без труда проник в дом, зашёл в комнату к мужчине и не менее пяти раз ударил его полотном косы. Потерпевший получил колото-резаные раны грудной клетки, живота, шеи и рук. На крик прибежала жена пострадавшего, которая ударила нападавшего табуреткой, а затем вызвала милицию.  

Во время задержания фигурант был пьян. Объяснить мотивы своих действий задержанный не смог. По оперативным данным, подозреваемый не работает, ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.  

Подозреваемый заключён под стражу. В действиях мужчины есть признаки преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.  

Зимой 2019 года в Россонском районе мужчина пытался поджечь женщину.  

Гражданин облил её бензином и хотел зажечь спичку – подробнее здесь.  

 

# Нападение # происшествия

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