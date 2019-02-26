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В Россонском районе пьяный мужчина пытался поджечь женщину

26 февраля 2019 10:04
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Новости Беларуси. В Россонском районе мужчина пытался поджечь женщину.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось днем двадцать пятого февраля в Россонском районе.

Мужчина узнал, что его супруга купила дом в соседнем селе и собирается жить отдельно. Муж устроил конфликт и решил пойти к тому дому. С собой мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, взял спички и бензин.

На подходе к дому сельчанина встретили испуганные родственницы. Началась ссора. В результате нее мужчина облил одну из женщин бензином и пытался зажечь спичку. Местная жительница испугалась этого и убежала.

После этого мужчина разбил окно дома, залез в него и поджег диван. Сотрудники МЧС потушили пожар, а правоохранители задержали мужчину.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что дом не был еще куплен, жена только договорилась с продавцом о сделке.

В начале февраля в Мозыре мужчина пил спирт и случайно поджёг себя сигаретой (читать далее).

# Нападение # происшествия

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