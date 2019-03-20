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В Гродно девочка попала в больницу из-за отравления угарным газом

20 марта 2019 06:21
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Новости Беларуси. 20 марта примерно в два часа ночи в Гродно была госпитализирована 14-летняя местная жительница.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, школьница проживает с родителями в частном доме по улице Беловежской. Находясь в ванной комнате, где установлен двухконтурный отопительный котёл, девочка потеряла сознание. Её обнаружил отец.  

Пострадавшая была доставлена в медучреждение с отравлением угарным газом. Пациентка в тяжёлом состоянии. Выясняется причина отравления.  

Зимой 2019 года в Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости. 

Пострадавшая сознательно приняла девять таблеток – подробнее здесь.  

# Отравления # происшествия

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