В Гродно девочка попала в больницу из-за отравления угарным газом

Новости Беларуси. 20 марта примерно в два часа ночи в Гродно была госпитализирована 14-летняя местная жительница.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, школьница проживает с родителями в частном доме по улице Беловежской. Находясь в ванной комнате, где установлен двухконтурный отопительный котёл, девочка потеряла сознание. Её обнаружил отец.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение с отравлением угарным газом. Пациентка в тяжёлом состоянии. Выясняется причина отравления.

Зимой 2019 года в Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости.