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В Минске при столкновении автомобиля и мотоцикла пострадал один человек

01 мая 2020 13:25
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Новости Беларуси. Днём 1 мая в Минске мотоцикл врезался в иномарку. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Казинца в сторону площади Казинца. Когда автомобиль повернул налево, чтобы заехать во двор дома № 120 улице Ландера, в машину врезался двигавшийся во встречном направлении мотоцикл Suzuki. 

В Минске при столкновении автомобиля и мотоцикла пострадал один человек -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В аварии пострадал 38-летний мотоциклист, мужчина доставлен в медучреждение. К месту аварии были направлены сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства происшествия. Устанавливается, на какой сигнал светофора двигались водители. 

В Минске при столкновении автомобиля и мотоцикла пострадал один человек -4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В предыдущем месяце в Минске мотоциклист врезался в Geely.

Пострадал один человек – подробнее здесь

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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