В Минске при столкновении автомобиля и мотоцикла пострадал один человек
Новости Беларуси. Днём 1 мая в Минске мотоцикл врезался в иномарку.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Казинца в сторону площади Казинца. Когда автомобиль повернул налево, чтобы заехать во двор дома № 120 улице Ландера, в машину врезался двигавшийся во встречном направлении мотоцикл Suzuki.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В аварии пострадал 38-летний мотоциклист, мужчина доставлен в медучреждение. К месту аварии были направлены сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства происшествия. Устанавливается, на какой сигнал светофора двигались водители.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В предыдущем месяце в Минске мотоциклист врезался в Geely.
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