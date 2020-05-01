В Минске при столкновении автомобиля и мотоцикла пострадал один человек

Новости Беларуси. Днём 1 мая в Минске мотоцикл врезался в иномарку. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Казинца в сторону площади Казинца. Когда автомобиль повернул налево, чтобы заехать во двор дома № 120 улице Ландера, в машину врезался двигавшийся во встречном направлении мотоцикл Suzuki.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В аварии пострадал 38-летний мотоциклист, мужчина доставлен в медучреждение. К месту аварии были направлены сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства происшествия. Устанавливается, на какой сигнал светофора двигались водители.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома