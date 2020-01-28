По прибытия на место подразделений МЧС сотрудник Столбцовского отдела департамента охраны МВД старший сержант милиции Андрей Толстой спас хозяйку дома, ее сына, его жену и их знакомую.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 28 января. Поступило сообщение о возгорании в жилом доме – открытым пламенем горела крыша, из окон шел дым.

Новости Беларуси. В Столбцах сотрудник милиции спас четверых человек во время пожара.

Сотрудник милиции следовал с места вызова, увидел дым, зашел в дом. Он нашел хозяйку, которую вынес на свежий воздух, а затем помог выбраться из помещения еще троим людям.

Спасенные не пострадали. Предварительно, все они находились в нетрезвом состоянии.