В Столбцах сотрудник милиции спас четверых человек во время пожара
Новости Беларуси. В Столбцах сотрудник милиции спас четверых человек во время пожара.
По информации МЧС, происшествие случилось ночью 28 января. Поступило сообщение о возгорании в жилом доме – открытым пламенем горела крыша, из окон шел дым.
По прибытия на место подразделений МЧС сотрудник Столбцовского отдела департамента охраны МВД старший сержант милиции Андрей Толстой спас хозяйку дома, ее сына, его жену и их знакомую.
Сотрудник милиции следовал с места вызова, увидел дым, зашел в дом. Он нашел хозяйку, которую вынес на свежий воздух, а затем помог выбраться из помещения еще троим людям.
Спасенные не пострадали. Предварительно, все они находились в нетрезвом состоянии.
Пожар был ликвидирован. Устанавливается его причина. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении сына хозяйки.
Огонь уничтожил крышу по всей площади, повредил имущество, стены, потолок по всей площади в веранде и кухне.
На минувшей неделе в Фаниполе из задымленной квартиры пятиэтажки спасены два человека – здесь подробнее.