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В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус

05 января 2020 06:33
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Новости Беларуси. 4 января в шестом часу вечера под Могилёвом столкнулись и загорелись два автомобиля. 

Как сообщает МВД Беларуси, 60-летний водитель Volkswagen Polo ехал в районе деревни Сидоровичи. При совершении обгона иномарка врезалась во встречный Mercedes Sprinter, в котором находились 10 пассажиров. 

В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус-1

Фото: МВД Беларуси 

В результате аварии транспортные средства загорелись, их потушили спасатели. Водитель и 13-летний пассажир Volkswagen погибли на месте. Водитель и пассажиры микроавтобуса были доставлены в больницу для осмотра. 

В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус-4

Фото: МВД Беларуси 

Обстоятельства ДТП выясняются. 

В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус-7

Фото: МВД Беларуси 

Месяцем ранее под Псковом в аварию попал автобус с белорусами.

Пострадали 24 человека – здесь подробности

# Авария в Могилевской области # происшествия

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