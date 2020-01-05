В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус

Новости Беларуси. 4 января в шестом часу вечера под Могилёвом столкнулись и загорелись два автомобиля. Как сообщает МВД Беларуси, 60-летний водитель Volkswagen Polo ехал в районе деревни Сидоровичи. При совершении обгона иномарка врезалась во встречный Mercedes Sprinter, в котором находились 10 пассажиров.

Фото: МВД Беларуси

В результате аварии транспортные средства загорелись, их потушили спасатели. Водитель и 13-летний пассажир Volkswagen погибли на месте. Водитель и пассажиры микроавтобуса были доставлены в больницу для осмотра.

Фото: МВД Беларуси

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: МВД Беларуси