В Могилёвской области за несколько дней под колёсами поездов погибли 4 человека

Новости Беларуси. В Могилёвской области за несколько дней на железных дорогах погибли четыре человека.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в ночь на 23 июня в Климовичах поезд переехал лежавшую на путях 17-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали, но 24 июня пациентка скончалась.

24 июня около пяти утра на станции «Бобруйск» под колёсами поезда погибла 43-летняя могилёвчанка. В тот же день в 20 часов 16 минут на перегоне Бобруйск – Мирадино поезд сбил 25-летнюю бобруйчанку. Согласно предварительной информации, женщины вышли на рельсы перед движущимся железнодорожным транспортом.

25 июня примерно в полдвенадцатого вечера грузовой состав наехал на 27-летнего жителя Мстиславского района. Мужчина переходил железнодорожный переезд с велосипедом. Сельчанин получил смертельные травмы.

Во всех случаях машинисты подавали звуковые сигналы и применяли экстренное торможение, но избежать несчастных случаев не удалось.

Весной 2019 года в Рогачёве товарный поезд сбил школьницу.