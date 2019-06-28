В Борисове свекровь пыталась зарезать невестку

Свекровь несколько раз пырнула ножом собственную невестку. Две жительницы города Борисова распивали дома спиртное. Слово за слово, и мирная беседа переросла в ругань.
Свекровь несколько раз пырнула ножом собственную невестку. Две жительницы города Борисова распивали дома спиртное. Слово за слово, и мирная беседа переросла в ругань.
Невестка женщины нигде не работала.
Хозяйка дома пыталась выяснить причины данного положения девушки. Однако, не получив вразумительного ответа, женщина схватила нож и нанесла несколько ударов в живот и поясницу невестки. Сейчас та госпитализирована.