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В Борисове свекровь пыталась зарезать невестку

28 июня 2019 13:14
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Свекровь несколько раз пырнула ножом собственную невестку. Две жительницы города Борисова распивали дома спиртное. Слово за слово, и мирная беседа переросла в ругань.

В Борисове свекровь пыталась зарезать невестку -1

Невестка женщины нигде не работала.

В Борисове свекровь пыталась зарезать невестку -4

Хозяйка дома пыталась выяснить причины данного положения девушки. Однако, не получив вразумительного ответа, женщина схватила нож и нанесла несколько ударов в живот и поясницу невестки. Сейчас та госпитализирована.

В Борисове свекровь пыталась зарезать невестку -7

# Криминал # происшествия

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