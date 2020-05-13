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В Могилёвской области сильный ветер повредил кровли 15 домов

13 мая 2020 07:34
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Новости Беларуси. В Могилевской области сильный ветер повредил крыши более десятка домов.  

По информации МЧС, 12 мая из-за порывов ветра до 20 метров в секунду были повреждены кровли 15 домов, трех хозпостроек и одного производственного здания в Могилеве, в Горецком, Могилевском и Шкловском районах.  

Никто не пострадал.  

Устанавливается материальный ущерб.  

Подразделения МЧС совершили 9 выездов на уборку упавших деревьев.  

Температура на 4-6℃ ниже нормы будет в Беларуси до конца недели (читать далее).   

# Погода в Беларуси # происшествия

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