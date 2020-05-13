В Могилёвской области сильный ветер повредил кровли 15 домов

Новости Беларуси. В Могилевской области сильный ветер повредил крыши более десятка домов.
По информации МЧС, 12 мая из-за порывов ветра до 20 метров в секунду были повреждены кровли 15 домов, трех хозпостроек и одного производственного здания в Могилеве, в Горецком, Могилевском и Шкловском районах.
Никто не пострадал.
Устанавливается материальный ущерб.
Подразделения МЧС совершили 9 выездов на уборку упавших деревьев.
Температура на 4-6℃ ниже нормы будет в Беларуси до конца недели (читать далее).