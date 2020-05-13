В Могилёвской области сильный ветер повредил кровли 15 домов

Новости Беларуси. В Могилевской области сильный ветер повредил крыши более десятка домов.

По информации МЧС, 12 мая из-за порывов ветра до 20 метров в секунду были повреждены кровли 15 домов, трех хозпостроек и одного производственного здания в Могилеве, в Горецком, Могилевском и Шкловском районах.

Никто не пострадал.

Устанавливается материальный ущерб.

Подразделения МЧС совершили 9 выездов на уборку упавших деревьев.