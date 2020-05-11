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Похоже на укроп. Как выглядит смертельное растение цикута и какие симптомы при отравлении

11 мая 2020 15:39
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Новости Беларуси. Осторожно, растение, которое может убить! На днях в деревне Кожемякино Могилевской области произошла трагедия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Житель Краснопольского района и его племянница скончались от отравления цикутой.

Похоже на укроп. Как выглядит смертельное растение цикута и какие симптомы при отравлении-1

Похоже на укроп. Как выглядит смертельное растение цикута и какие симптомы при отравлении-3

Похоже на укроп. Как выглядит смертельное растение цикута и какие симптомы при отравлении-5

39-летний мужчина сорвал ядовитое растение на участке рядом с домом, ошибочно приняв дикий корнеплод за съедобный овощ. А после того, как он со своей 10-летней племянницей попробовал опасный салат, самочувствие их стало резко ухудшаться. Прибывшим на место происшествия медикам спасти потерпевших не удалось.

По факту происшествия проводится проверка.

Похоже на укроп. Как выглядит смертельное растение цикута и какие симптомы при отравлении-8

Владимир Лебедько, научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси:
Случаи отравление цикутой, к сожалению, не единичны. Цикута (или вех ядовитый) – это действительно растение № 1, если можно так назвать, среди всех ядовитых растений флоры Беларуси.

Если говорить о признаках отравления, то можно выделить такие, как головная боль, тошнота, вплоть до рвоты, сразу боль в желудке начинается, начинаются судороги.

Похоже на укроп. Как выглядит смертельное растение цикута и какие симптомы при отравлении-11

Похоже на укроп. Как выглядит смертельное растение цикута и какие симптомы при отравлении-13

Похоже на укроп. Как выглядит смертельное растение цикута и какие симптомы при отравлении-15

Случаи отравления ядовитой цикутой в Беларуси не редки. Растение поражает центральную нервную систему. От яда обманчивого цветка, похожего на укроп, смерть может наступить в течение 10 минут.

# Отравления # происшествия # Владимир Лебедько # Фотофакт

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