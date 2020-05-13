Температура на 4-6℃ ниже нормы будет в Беларуси до конца недели

Новости Беларуси. Полимерная пленка, спанбонд и солома – насколько успешными были попытки дачников укрыть ими растения от ночных заморозков, судить рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Полимерная пленка, спанбонд и солома – насколько успешными были попытки дачников укрыть ими растения от ночных заморозков, судить рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью местами по стране столбики термометров опустились ниже отметки в ноль градусов. Синоптики о неблагоприятном погодном влиянии предупреждали заранее.
На ближайшее время прогноз также не утешителен. До конца недели температура воздуха в Беларуси на 4-6 градусов ниже нормы. Сохраняется высокая вероятность ночных заморозков. 13 мая днем +9.. +15 и местами порывистый ветер.
Лето 2020 года станет самым жарким в истории (читать далее).