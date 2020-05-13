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Температура на 4-6℃ ниже нормы будет в Беларуси до конца недели

13 мая 2020 07:01
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Новости Беларуси. Полимерная пленка, спанбонд и солома насколько успешными были попытки дачников укрыть ими растения от ночных заморозков, судить рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Температура на 4-6℃ ниже нормы будет в Беларуси до конца недели-1

Ночью местами по стране столбики термометров опустились ниже отметки в ноль градусов. Синоптики о неблагоприятном погодном влиянии предупреждали заранее.   

На ближайшее время прогноз также не утешителен. До конца недели температура воздуха в Беларуси на 4-6 градусов ниже нормы. Сохраняется высокая вероятность ночных заморозков. 13 мая днем +9.. +15 и местами порывистый ветер.    

Лето 2020 года станет самым жарким в истории (читать далее).   

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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