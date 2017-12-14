Пропавшую месяц назад жительницу Мяделя нашли мертвой в Минске

Новости Беларуси. Пропавшая почти месяц назад 19-летняя девушка из Мяделя найдена мертвой.

По информации УВД Минского облисполкома, тело Александры Хуторенко было найдено в лесопарковой зоне во Фрунзенском районе Минска.

Правоохранители устанавливают причины трагедии.

В декабре девушке исполнилось бы 20 лет (подробности здесь).

Напомним, погибшая уехала из Мяделя 16 ноября для трудоустройства в столице. Девушка была у подруги, а позже информации об ее местонахождении не было. Все время велись поиски пропавшей.