В Копыльском районе задержали второго участника нападения на пенсионера. Обнаружен нож, которым ранили мужчину

Новости Беларуси. Правоохранители нашли Романа Стасиловича, который вместе с приятелем напал на пенсионера в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его задержали на Копыльщине в деревне Быстрица. Сейчас оба фигуранта дела находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.