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В Копыльском районе задержали второго участника нападения на пенсионера. Обнаружен нож, которым ранили мужчину

08 июня 2018 15:40
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Новости Беларуси. Правоохранители нашли Романа Стасиловича, который вместе с приятелем напал на пенсионера в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльском районе задержали второго участника нападения на пенсионера. Обнаружен нож, которым ранили мужчину-1

Его задержали на Копыльщине в деревне Быстрица. Сейчас оба фигуранта дела находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

В Копыльском районе задержали второго участника нападения на пенсионера. Обнаружен нож, которым ранили мужчину-4

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Следователи продолжают работу по уголовному делу. С задержанными проводятся следственные действия – допросы, проверки показаний на месте. Обнаружено предполагаемое орудие преступления (нож), а так же часть похищенных денежных средств. По изъятым следам, предметам и иным вещественным доказательствам назначены экспертизы.

# Нападение # происшествия # Татьяна Белоног # Фотофакт

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