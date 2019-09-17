В Минске посетителя бара избили за логотип спортклуба

Новости Беларуси. В Минске в баре мужчину избили за логотип спортклуба.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось 13 июля в одном из баров на улице Зыбицкой.

Из-за хулиганской выходки фаната пострадал россиянин. Нападавшего удалось задержать.

Место, где случилось происшествие, является традиционным местом времяпрепровождения представителей околофутбольного движения. В тот день в заведение пришли отдыхать два друга, которые не имеют отношения к фанатской среде.

У одного из мужчин на одежде был изображен логотип спортивного клуба, противниками которого являлись постоянные посетители места. 33-летний минчанин решил высказать свое недовольство гостям, после перепалки началась драка. 31-летнему мужчине, у которого на одежде был логотип, было нанесено несколько ударов в лицо.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Личность подозреваемого была установлена. Мужчину задержали и арестовали.