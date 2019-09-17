Прямой эфир

В Минске посетителя бара избили за логотип спортклуба

17 сентября 2019 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске в баре мужчину избили за логотип спортклуба. 

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось 13 июля в одном из баров на улице Зыбицкой. 

Из-за хулиганской выходки фаната пострадал россиянин. Нападавшего удалось задержать.  

Место, где случилось происшествие, является традиционным местом времяпрепровождения представителей околофутбольного движения. В тот день в заведение пришли отдыхать два друга, которые не имеют отношения к фанатской среде.  

У одного из мужчин на одежде был изображен логотип спортивного клуба, противниками которого являлись постоянные посетители места. 33-летний минчанин решил высказать свое недовольство гостям, после перепалки началась драка. 31-летнему мужчине, у которого на одежде был логотип, было нанесено несколько ударов в лицо.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Личность подозреваемого была установлена. Мужчину задержали и арестовали.  

В сентябре в Пинске мужчина после ссоры с девушкой ударил по лицу случайную прохожую (читать далее).  

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Мозыре во время установки опор ЛЭП погиб электромонтёр
17 сентября 2019 12:55

В Мозыре во время установки опор ЛЭП погиб электромонтёр

В Калинковичах мужчина вынес из чужого дома более 21 тысячи долларов
17 сентября 2019 10:40

В Калинковичах мужчина вынес из чужого дома более 21 тысячи долларов

В Ивацевичском районе трактор двигался задним ходом и сбил животновода
17 сентября 2019 10:22

В Ивацевичском районе трактор двигался задним ходом и сбил животновода