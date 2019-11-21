В Могилёве в автоцистерне нашли мужчину без сознания

Новости Беларуси. В Могилеве в автоцистерне в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина.

По информации МЧС, сообщение о его нахождении в автоцистерне с неизвестным веществом на территории предприятия поступило вечером двадцатого ноября.