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В Могилёве в автоцистерне нашли мужчину без сознания

21 ноября 2019 07:02
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Новости Беларуси. В Могилеве в автоцистерне в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина.  

По информации МЧС, сообщение о его нахождении в автоцистерне с неизвестным веществом на территории предприятия поступило вечером двадцатого ноября.  

В Могилёве в автоцистерне нашли мужчину без сознания-1

Фото: МЧС

Мужчину, который оказался работником предприятия, извлекли из автоцистерны. 

39-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина находится в тяжелом состоянии, без сознания. 

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# Несчастный случай # происшествия

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