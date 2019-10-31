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В Гродно бобина весом более тонны упала на 55-летнего мужчину

31 октября 2019 16:09
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Новости Беларуси. В Гродно бобина весом более тонны упала на рабочего.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 31 октября в ходе осуществления разгрузочных работ в одной из строительных организаций областного центра. С автокрана сорвалась бобина. Ее вес составлял более тонны. Бобина упала на 55-летнего рабочего, который стоял рядом.  

Мужчина скончался на месте от полученных травм.  

В Гродно бобина весом более тонны упала на 55-летнего мужчину-1

Фото: СК

Работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, исследуется состояние подъемных устройств и механизмов.  

Устанавливается, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности как организацией, так и погибшим, изымается документация по данному вопросу.  

Оценивается правомерность действий работников, которым поручили задание по разгрузке. Выясняются обстоятельства случившегося.  

По факту гибели рабочего при взрыве котла в Жодино возбуждено уголовное дело (читать далее).   

# Гибель рабочего # происшествия

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