В Гродно бобина весом более тонны упала на 55-летнего мужчину

Новости Беларуси. В Гродно бобина весом более тонны упала на рабочего.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 31 октября в ходе осуществления разгрузочных работ в одной из строительных организаций областного центра. С автокрана сорвалась бобина. Ее вес составлял более тонны. Бобина упала на 55-летнего рабочего, который стоял рядом.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.