Под Минском сгорел одноэтажный дачный дом. Хозяин погиб

Новости Беларуси. За последние сутки в Минской области зарегистрировано четыре пожара в Логойском, Минском и Несвижском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одно из происшествий не обошлось без трагедии. Около деревни Асеевка в садовом товариществе утром горел одноэтажный дачный дом. Погиб хозяин. Одна из возможных причин происшествия – неосторожное обращение с огнем при курении.