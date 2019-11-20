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Под Минском сгорел одноэтажный дачный дом. Хозяин погиб

20 ноября 2019 19:39
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Новости Беларуси. За последние сутки в Минской области зарегистрировано четыре пожара в Логойском, Минском и Несвижском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Минском сгорел одноэтажный дачный дом. Хозяин погиб-1

Одно из происшествий не обошлось без трагедии. Около деревни Асеевка в садовом товариществе утром горел одноэтажный дачный дом. Погиб хозяин. Одна из возможных причин происшествия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Под Минском сгорел одноэтажный дачный дом. Хозяин погиб-4

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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