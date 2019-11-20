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В Логойском районе подросток ранил брата во время стрельбы по мишеням

20 ноября 2019 19:40
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Новости Беларуси. В Логойский РОВД из районной больницы поступило сообщение: за медицинской помощью обратился 13-летний юноша с ранениями плеча и головы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойском районе подросток ранил брата во время стрельбы по мишеням-1

Выяснилось, что подростка ранил брат. Ребята нашли незарегистрированное родительскую ружье в стоге сена и решили пострелять на окраине леса.

В Логойском районе подросток ранил брата во время стрельбы по мишеням-4

Вероятно, пока один устанавливал мишени, другой случайно выстрелил и ранил брата. По факту проводится проверка. Оружие изъято.

В Логойском районе подросток ранил брата во время стрельбы по мишеням-7

# Стрельба # происшествия # Фотофакт

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