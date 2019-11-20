В Логойском районе подросток ранил брата во время стрельбы по мишеням

Новости Беларуси. В Логойский РОВД из районной больницы поступило сообщение: за медицинской помощью обратился 13-летний юноша с ранениями плеча и головы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выяснилось, что подростка ранил брат. Ребята нашли незарегистрированное родительскую ружье в стоге сена и решили пострелять на окраине леса.