В Логойском районе подросток ранил брата во время стрельбы по мишеням

Новости Беларуси. В Логойский РОВД из районной больницы поступило сообщение: за медицинской помощью обратился 13-летний юноша с ранениями плеча и головы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Логойский РОВД из районной больницы поступило сообщение: за медицинской помощью обратился 13-летний юноша с ранениями плеча и головы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Выяснилось, что подростка ранил брат. Ребята нашли незарегистрированное родительскую ружье в стоге сена и решили пострелять на окраине леса.
Вероятно, пока один устанавливал мишени, другой случайно выстрелил и ранил брата. По факту проводится проверка. Оружие изъято.