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В Могилёве три человека выпили неизвестную жидкость и умерли

08 октября 2018 10:41
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Новости Беларуси. В Могилеве три человека умерли от отравления неизвестной жидкостью.

По информации СК, устанавливаются обстоятельства случившегося.

С четвертого по пятое октября в разное время в больницу областного центра были доставлены 35-летний и 37-летний мужчины и 69-летняя женщина. У всех госпитализированных был диагноз – отравление неизвестным веществом.

Седьмого октября все пострадавшие скончались в медучреждении.

Следователи выяснили, что госпитализированная женщина, когда находилась в сознании, сказала, что ее знакомые предложили ей «выпить спирта». Она ответила согласием, но спустя время ей стало плохо и она обратилась за помощью к медикам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Назначен ряд экспертиз, чтобы установить причину смерти. Выясняется, что за вещество употребляли погибшие и где оно было приобретено.

Весной нынешнего года в Слуцке 5 человек выпили жидкость, которая показалась им алкоголем (читать далее).

# Отравления # происшествия

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