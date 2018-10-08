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В Минске маршрутка сбила беременную женщину на пешеходном переходе

08 октября 2018 09:16
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Новости Беларуси. В Минске 8 октября около девяти утра маршрутка Peugeot Boxer совершила наезд на женщину.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулём иномарки находился 52-летний мужчина. Микроавтобус ехал в сторону Игуменского тракта. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на 24-летнюю женщину.  

В Минске маршрутка сбила беременную женщину на пешеходном переходе-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в медучреждение. По предварительным данным, гражданка беременная.  

Место ДТП осматривается, выясняются обстоятельства произошедшего.  

Зимой 2018 года в Витебске машина сбила женщину с двумя детьми. 

Коляска с ребёнком проехала по дороге 10 метров – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

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