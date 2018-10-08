В Минске маршрутка сбила беременную женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Минске 8 октября около девяти утра маршрутка Peugeot Boxer совершила наезд на женщину.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулём иномарки находился 52-летний мужчина. Микроавтобус ехал в сторону Игуменского тракта. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на 24-летнюю женщину.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в медучреждение. По предварительным данным, гражданка беременная.
Место ДТП осматривается, выясняются обстоятельства произошедшего.
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