В Минске маршрутка сбила беременную женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Минске 8 октября около девяти утра маршрутка Peugeot Boxer совершила наезд на женщину.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулём иномарки находился 52-летний мужчина. Микроавтобус ехал в сторону Игуменского тракта. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на 24-летнюю женщину.