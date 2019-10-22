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В Смиловичах горело предприятие по производству валенок

22 октября 2019 07:49
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Новости Беларуси. Утром 22 октября сообщение о пожаре поступило из Смилович на пульт МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Смиловичах горело предприятие по производству валенок-1

Один их цехов единственного предприятия в Беларуси по производству валенок охватило пламя. Известно, что спасателей туда вызвали около 7 часов. Им потребовалось 40 минут, чтобы справиться с возгоранием. Огонь повредил станки, на которых крепили резиновые подошвы к валенкам и готовую обувь. По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание.

В Смиловичах горело предприятие по производству валенок-4

В Смиловичах горело предприятие по производству валенок-6

В Смиловичах горело предприятие по производству валенок-8

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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