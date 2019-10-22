В Смиловичах горело предприятие по производству валенок

Новости Беларуси. Утром 22 октября сообщение о пожаре поступило из Смилович на пульт МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один их цехов единственного предприятия в Беларуси по производству валенок охватило пламя. Известно, что спасателей туда вызвали около 7 часов. Им потребовалось 40 минут, чтобы справиться с возгоранием. Огонь повредил станки, на которых крепили резиновые подошвы к валенкам и готовую обувь. По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание.