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В Гомеле мальчик просунул голову между прутьями забора и застрял

05 июля 2020 08:21
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Новости Беларуси. 4 июля в Гомеле ребёнок застрял в заборе.

По сведениям МЧС Беларуси, 3-летний мальчик играл на улице и в какой-то момент суну голову между металлическими прутьями ограждения стадиона «Гомсельмаш». Самостоятельно освободиться ребёнок не смог, родители тоже не сумели извлечь голову ребёнка.

В Гомеле мальчик просунул голову между прутьями забора и застрял -1

Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие к месту инцидента спасатели использовали специнструмент, чтобы разжать прутья забора. После этого мальчик смог достать голову. Состояние малыша удовлетворительное, медпомощь ему не потребовалась.

На прошлой неделе в Гомеле спасатели выезжали на помощь девочке. Её рука застряла в пластиковой бутылке – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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