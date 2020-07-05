В Гомеле мальчик просунул голову между прутьями забора и застрял

По сведениям МЧС Беларуси, 3-летний мальчик играл на улице и в какой-то момент суну голову между металлическими прутьями ограждения стадиона «Гомсельмаш». Самостоятельно освободиться ребёнок не смог, родители тоже не сумели извлечь голову ребёнка.

Новости Беларуси. 4 июля в Гомеле ребёнок застрял в заборе.

Прибывшие к месту инцидента спасатели использовали специнструмент, чтобы разжать прутья забора. После этого мальчик смог достать голову. Состояние малыша удовлетворительное, медпомощь ему не потребовалась.