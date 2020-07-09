В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. В квартире произошёл пожар

Новости Беларуси. В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. Пожар вспыхнул в многоквартирном доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До прибытия спасателей весь первый этаж был задымлен. Хозяина вынесли на свежий воздух сотрудники МЧС. Он находится в больнице с ожогами тела.

Еще один мужчина покинул помещение самостоятельно. Три человека были эвакуированы из квартир второго этажа.