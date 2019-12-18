Прямой эфир

В Могилёве мужчина выронил обрез на глазах у пассажиров автобуса

18 декабря 2019 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилеве в городском автобусе пенсионер уронил обрез на глазах у пассажиров. 

По информации МВД, происшествие случилось 15 декабря в автобусе номер 8. Его пассажиры стали свидетелями курьезного случая – в салоне автобуса пенсионер выронил обрез ружья. 

На это отреагировали двое попутчиков – один мужчина подобрал оружие, а несовершеннолетний парень позвонил в милицию. На ближайшей остановке все трое вышли. 

В Могилёве мужчина выронил обрез на глазах у пассажиров автобуса-1

Фото: МВД 

Мужчина с обрезом отправился во дворы, а пенсионер и подросток следом за ним. Парень все это время оставался на связи с дежурным милиционером и сообщал о их передвижении. 

Ружье передали ближайшему наряду Департамента охраны МВД. Хозяин обреза к тому времени ехал домой, он не хотел участвовать в разбирательстве. Личность мужчины была установлена. Оперативно это смогли сделать благодаря тому, что при осмотре салона автобуса был найден мобильный телефон. 

Владельцем обреза оказался 74-летний местный житель. Он сообщил, что купил оружие около 30 лет назад на городском рынке у незнакомца. Покупку пенсионер хранил в деревне и периодически использовал для охоты. Сейчас решил перевезти обрез в квартиру. 

В Могилёве мужчина выронил обрез на глазах у пассажиров автобуса-4

Фото: МВД 

В сельском доме мужчины найдены порох и патроны. 

Проводится проверка. Обрез направлен на экспертизу. От ее результатов будет зависеть, к какой ответственности будет привлечен пенсионер. 

В Мозыре мужчина сделал картину из оружия времен ВОВ и повесил на стену (читать далее). 

# Оружие и боеприпасы # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В пункте пропуска «Каменный Лог» у москвички в авто нашли дуэльный пистолет
18 декабря 2019 13:27

В пункте пропуска «Каменный Лог» у москвички в авто нашли дуэльный пистолет

В Брестском районе Audi врезалась в дерево, пострадал водитель
18 декабря 2019 08:12

В Брестском районе Audi врезалась в дерево, пострадал водитель

В Минске 56-летний водитель «Газели» умер за рулём
18 декабря 2019 07:51

В Минске 56-летний водитель «Газели» умер за рулём