В Брестском районе Audi врезалась в дерево, пострадал водитель

Новости Беларуси. В Брестском районе легковой автомобиль столкнулся с деревом.
Новости Беларуси. В Брестском районе легковой автомобиль столкнулся с деревом.
Фото: МЧС
По информации МЧС, происшествие случилось утром 17 декабря. Легковушка Audi съехала в кювет, где врезалась в дерево. Автомобиль получил механические повреждения, а водитель оказался заблокирован в салоне.
Фото: МЧС
Мужчину деблокировали сотрудники МЧС. После осмотра пострадавший был доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
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