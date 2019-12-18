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В Брестском районе Audi врезалась в дерево, пострадал водитель

18 декабря 2019 08:12
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Новости Беларуси. В Брестском районе легковой автомобиль столкнулся с деревом.  

В Брестском районе Audi врезалась в дерево, пострадал водитель-1

Фото: МЧС  

По информации МЧС, происшествие случилось утром 17 декабря. Легковушка Audi съехала в кювет, где врезалась в дерево. Автомобиль получил механические повреждения, а водитель оказался заблокирован в салоне.  

В Брестском районе Audi врезалась в дерево, пострадал водитель-4

Фото: МЧС  

Мужчину деблокировали сотрудники МЧС. После осмотра пострадавший был доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести. 

В середине декабря в Каменецком районе опрокинулся Ford. Пострадали водитель и 5-летняя пассажирка – здесь подробнее.   

# Авария в Брестской области # происшествия

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