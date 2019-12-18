В Брестском районе Audi врезалась в дерево, пострадал водитель

Новости Беларуси. В Брестском районе легковой автомобиль столкнулся с деревом.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 17 декабря. Легковушка Audi съехала в кювет, где врезалась в дерево. Автомобиль получил механические повреждения, а водитель оказался заблокирован в салоне.