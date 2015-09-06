21-летний витебчанин брал взятки с желающих получить водительское удостоверение

Новости Беларуси. Молодой человек, рекламируя свои услуги, вводил граждан в заблуждение и мошенническим путем присваивал переданные ему деньги и материальные ценности. Обещания мужчина даже и не планировал выполнять.

Однажды за свои «услуги» он попросил фотоаппарат, в другой раз оценил «посредничество» в 2 000 долларов США.

Инна Горбачева, официальный представитель УСК по Витебской области:

Витебским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 21-летнего жителя областного центра, который подстрекал желающих получить водительское удостоверение к даче через него взяток сотрудникам Государственной автомобильной инспекции за благоприятное решение вопросов о сдаче экзаменов. Действия подозреваемого квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ч.1 ст.209 (завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием) и ч.5 ст.16 и ч.1 ст.431 (подстрекательство к даче взятки).

В настоящее время следствие обладает достоверными сведениями о двух эпизодах преступной деятельности подозреваемого, однако есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным эпизодам.

