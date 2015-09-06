Прямой эфир

21-летний витебчанин брал взятки с желающих получить водительское удостоверение

06 сентября 2015 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодой человек, рекламируя свои услуги, вводил граждан в заблуждение и мошенническим путем присваивал переданные ему деньги и материальные ценности. Обещания мужчина даже и не планировал выполнять.

Однажды за свои «услуги» он попросил фотоаппарат, в другой раз оценил «посредничество» в 2 000 долларов США.

Инна Горбачева, официальный представитель УСК по Витебской области:
Витебским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 21-летнего жителя областного центра, который подстрекал желающих получить водительское удостоверение к даче через него взяток сотрудникам Государственной автомобильной инспекции за благоприятное решение вопросов о сдаче экзаменов. Действия подозреваемого квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ч.1 ст.209 (завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием) и ч.5 ст.16 и ч.1 ст.431 (подстрекательство к даче взятки). 

В настоящее время следствие обладает достоверными сведениями о двух эпизодах преступной деятельности подозреваемого, однако есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным эпизодам.
 

# происшествия # Инна Горбачева # Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании гоночный автомобиль влетел в зрителей: погибли 6 человек, среди них беременная женщина
06 сентября 2015 11:09

В Испании гоночный автомобиль влетел в зрителей: погибли 6 человек, среди них беременная женщина

«Побои есть, и они зафиксированы»: в Новом Уренгое певицу Ирину Дубцову избила дочь известного бизнесмена
05 сентября 2015 14:38

«Побои есть, и они зафиксированы»: в Новом Уренгое певицу Ирину Дубцову избила дочь известного бизнесмена

Во время боя подушками пострадали 30 курсантов военной академии США
05 сентября 2015 13:37

Во время боя подушками пострадали 30 курсантов военной академии США