При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек

Новости Беларуси. Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутки и автобуса в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла около полудня на улице Матусевича.

Водитель маршрутного такси двигался в направлении улицы Тимошенко, где, пока непонятным причинам, врезался в рейсовый автобус. Среди пострадавших – пассажиры и сам водитель маршрутки.