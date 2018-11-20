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При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек

20 ноября 2018 13:50
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Новости Беларуси. Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутки и автобуса в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла около полудня на улице Матусевича.

При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек-1

При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек-3

При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек-5

Водитель маршрутного такси двигался в направлении улицы Тимошенко, где, пока непонятным причинам, врезался в рейсовый автобус. Среди пострадавших – пассажиры и сам водитель маршрутки.

При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек-8

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, а также представители Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что троих пострадавших с незначительными травмами после обследования врачи отпустили домой. Двоих госпитализировали.

При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек-11

При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек-13

При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек-15

# Авария в Минске # происшествия # Александра Попова # Фотофакт

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