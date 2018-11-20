При столкновении маршрутки и автобуса в Минске пострадали 7 человек

Новости Беларуси. Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутки и автобуса в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла около полудня на улице Матусевича.
Новости Беларуси. Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутки и автобуса в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла около полудня на улице Матусевича.
Водитель маршрутного такси двигался в направлении улицы Тимошенко, где, пока непонятным причинам, врезался в рейсовый автобус. Среди пострадавших – пассажиры и сам водитель маршрутки.
Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, а также представители Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Известно, что троих пострадавших с незначительными травмами после обследования врачи отпустили домой. Двоих госпитализировали.